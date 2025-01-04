Bursa'da Antika Otomobil Tutkunu Şehirde Tur Atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Antika Otomobil Tutkunu Şehirde Tur Atıyor

Bursa\'da Antika Otomobil Tutkunu Şehirde Tur Atıyor

Bursa'da yaşayan Mehmet Nail, 15 yıl önce Amerika'dan satın aldığı 110 yaşındaki antika otomobiliyle şehir turu atıyor. Klasik araçlara olan ilgisiyle dikkat çeken Nail, aracının özel tasarımının yanı sıra trafikteki ilgi odağı olmasını da keyifle karşılıyor.

04.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, antika otomobil tutkunu Mehmet Nail (59), 15 yıl önce Amerika'dan satın aldığı 110 yaşındaki kornası elden basmalı olup, jantı tahtadan yapılan antika aracıyla şehir turu atıyor. Trafiğe çıkınca ilgi odağı olduğunu söylenen Nail, "Hafta sonları şehir turu attığım sırada otomobilime bakmayan kalmıyor" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Nail, antika otomobillere olan tutkusuyla tanınıyor. Mehmet Nail, 15 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden 8 bin dolara satın aldığı 1915 yılında yapımı, kornası elden basmalı, jantı tahtadan olan antika aracını her sabah yıkayıp ayda bir kez bakım yaptırıyor. Antika aracıyla hafta sonları şehir turu atan Nail, Bursa'nın cadde ve sokaklarında gezerken, çevredekilerin ilgisini çekiyor.

'KLASİK ARAÇLARLA GEZMEK HOŞUMA GİDİYOR'

Evinin garajına park ettiği, saatte 35 kilometre hız yapabilen aracının tavanını güneşli günlerde açıp, yağışlı mevsimlerde ise tenteyle kapattığını söyleyen Mehmet Nail, "Antika araçlara yıllardır ilgi duyuyorum. Klasik araçlarla gezmek hoşuma gidiyor. Stres atıyorum. Şehirde tur atarken antika otomobilime bakmayan kalmıyor. 1915 yılında üretilip motoru benzinle çalışan bu aracım, benim için çok özel. Jantları tahtadan olduğu için yavaş gidiyor. Tekere küçük bir taş geldiğinde direksiyon birden dönüyor. Kontrolden çıkıyor. Onun için çok dikkatli sürüyorum. Aracın manuel vites sistemi çok karışık. İlk günler zorluk çekiyordum. Şimdi alıştım" diye konuştu.

Trafiğe çıkınca birçok kişinin aracıyla fotoğraf çektirdiğini belirten Mehmet Nail, yüksek fiyatlarda teklif gelmesine rağmen antika aracını satmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Kültür, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Antika Otomobil Tutkunu Şehirde Tur Atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Antika Otomobil Tutkunu Şehirde Tur Atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.