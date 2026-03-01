Bursa\'da Barajlar Yağışlarla Doldu

Geçen yaz olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da kuruma noktasına gelen tarımsal sulama baraj göletleri, ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışlarla yeniden dolmaya başladı.

Coğrafi işaretli ürünlerin yetiştirildiği Kestel ve Gürsu Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı ile Mudanya'daki Hasköy, Ülküköy ve Dedeköy mahallelerinin çiftçilerine hizmet veren Ülküköy Göleti'ndeki su seviyesi son yağışlarla artış gösterdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, kış aylarındaki yağışlarla kentteki tüm barajların su seviyesinin arttığını söyledi.

Toprağın istenilen düzeye gelmesi ve yer altı sularının toparlanması için daha düzenli ve verimli yağışlara ihtiyaç olduğunu belirten Dindar, geçen yıl yaşanan olağanüstü kuraklığın hidrojeolojik, hidrolojik, ekosistem ve tarımsal açıdan etkilerinin sürdüğünü vurguladı.

Dindar, içme ve kullanma suyu barajlarındaki ortalama doluluk oranları yüzde 65 seviyesine ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sulama göletlerine baktığımızda yüzde 50'lere varan doluluk oranını görüyoruz. Ancak bunun mevsimsel bir iyileşme olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemlerde bahar aylarında düzenli yağış alıp almayacağı, sıcak ve kuraklığın etkisiyle buharlaşma ve terleme sonucunda kaybolan su miktarını da düşündüğümüzde suyun ne kadar hızlı tükeneceğinin ve talebin ne yönde yönetileceğinin risk olduğunu düşündüğümüzde bunun kalıcı bir çözüm olmayacağını söylemek mümkün."

"Dikkatli su yönetimine ihtiyacımız var"

Su yönetimiyle ilgili tedbir alınması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Dindar, şunları kaydetti:

"Yağan yağmurun yaklaşık yüzde 50'si sıcak ve kurak zamanlarda, buharlaşma ve terlemeyle atmosfere geri dönüyor. Dolayısıyla yüzde 15'lik bir kısım bizim hem yer üstü hem yer altı sularımızı besliyor. Dolayısıyla bu anlamda benzer durumları yaşamamak için oldukça dikkatli su yönetimine ihtiyacımız var. Özellikle tarımsal sulamada erken dönem için su riskini ve stresini bu seviyeler azaltmış olabilir, sevindirici olabilir ama tek başına bu yılı kurtarmayı garanti etmez."

Dindar, barajlardaki doluluk oranlarını dikkate alarak üreticilerin ürün desenini ve çeşidini artırmaması gerektiğini anlattı.

Pazarda talep gören ürüne göre değil, eldeki su miktarına göre ekim deseni ve düzeninin olması gerektiğinin altını çizen Dindar, "Burada sulama birliklerinin de kota koyması hem de doğru bir dağıtım programı yapıyor olması hem üretici açısından hem de elimizdeki su potansiyelini doğru değerlendirmek açısından oldukça önemli olacak." ifadesini kullandı.