Bursa\'da Barış Yemeği ile Kavga Son Buldu

BURSA'da geçen aralık ayında iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları, kanaat önderlerinin girişimi sonucu düzenlenen 'barış yemeği' ile husumete son verdi.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki bir kafede 1 Aralık 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk'ün girişimleriyle taraf olan Muş ve Vanlı ailelerle görüşmeler yapıldı. Aile büyükleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de araya girmesiyle taraflar barışmaya ikna edildi. Kentte düzenlenen programda taraflar bir araya geldi. Programda yapılan konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra iki taraftan seçilen kişiler sahnede Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek kavganın son bulduğuna dair yemin etti. Taraflar, ardından el sıkışarak barıştı.

Programın ardından açıklama yapan Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk, yaklaşık 3,5 ay önce yaşanan olayın ardından taraflarla görüştüklerini belirterek, "Mübarek ayda ve önemli bir günde iki ailenin yakınlarını bir araya getirdik. Aradaki kardeşlik bağını güçlendirme adına her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. Burada el tokalaşmasına şahit olduk. İkinci bir bayram yaşadık." dedi.

'BİZİM AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK'

Dernek olarak yaşanan olumsuzluklara karşı duyarsız kalmadıklarını ve aracı olarak olayları tatlıya bağlamaya çalıştıklarını belirten Öztürk, "Bu tür sıkıntılı işlerin bir daha olmaması adına elbirliğiyle adım atacağız. Gençlerimize sahip çıkacağız. Türkiye'de tüm halkların uyanık olup iktidara destek olması lazım. Yanı başımızdaki sıkıntının Türkiye'ye yansımaması adına barış sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz aynı coğrafyada yetişen insanlarız. Bizim ayrı gayrımız yok." diye konuştu.

'ÜSTÜMÜZE DÜŞEN NE OLURSA HER ZAMAN BİZ BURADAYIZ'

Öztürk, her zaman birlik ve beraberlikten yana olacaklarına dikkati çekerek, "Türkiye, aklıselim hareket ederek Orta Doğu'da dik duruşunu sürdürüyor. İleriki süreçlerde de inanıyorum ki bu ateşin sönmesi için Türkiye öncülük yapacak. Türküyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle biz de ülkemizi yönetenlerin yanında yer aldık. Almaya da devam ediyoruz. Üstümüze düşen ne olursa her zaman biz buradayız" dedi.