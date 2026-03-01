Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Abdal Meydanı'nda Vatandaşlarla Sahur Yaptı

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın tarihi Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı. Aydın, "Ramazan ayının manevi havasını düzenlediğimiz programlarla tüm Osmangazi'de yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Aydın, Abdal Meydanı'nda düzenlenen sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meydanda sahur yapan vatandaşları tek tek gezerek, onlarla sohbet eden Aydın ardından Tarihi Taş Fırın'da sahur için meydana gelenlere simit ve çay ikramında bulundu. Aydın, simit ve çay ikramından sonra Abdal Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı.

Programa CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'nın simgelerinden tarihi Abdal Meydanı'nın her sene olduğu gibi bu sene de sahurda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında Osmangazi Belediyesi olarak her gün sekiz ayrı noktada yaklaşık 4 bin vatandaşımızı iftar sofrasında buluşturuyoruz. Bu gece de vatandaşlarımızla tarihi Abdal Meydanı'nda sahur programında bir araya geldik. Muazzam bir kalabalık var, tarihi meydanda vatandaşlarımıza simit ve çay ikramında bulunduk. Ramazan ayının manevi havasını düzenlediğimiz programlarla tüm Osmangazi'de yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi meydanda Bursalılarla bir araya gelerek sahur yapmak çok keyifliydi. Ramazan boyunca vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz."