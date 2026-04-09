Bursa'da Başkan Vekilliğine Şahin Biba Seçildi

Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine 61 oyla AK Partili Meclis Üyesi Şahin Biba seçildi. Meclis Başkanvekili Oktay Yılmaz, 'Bursa'nın imar ve kara para aklama lekelerinden kurtulması öncelikli arzumuz. Su ve Ulaşımla ilgili indirim çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba karar verecektir' dedi.

Toplantıda, meclisin yüzde 58'inin katılımıyla oturum gerçekleştirildi ve Şahin Biba, katılan oyların tamamını alarak seçildi. Yılmaz, iddiaların ağır olduğunu belirterek, Bursa'nın bu lekeden kurtulmasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, meclis salonuna gereğinden fazla misafir girişi nedeniyle arbede yaşandığını, CHP'li üyelerin içeri alınmadığı iddialarını yalanlayarak, onların girmemeyi tercih ettiğini ifade etti.