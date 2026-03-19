Bursa'da Bayram Trafik Denetimleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Jandarma, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini havadan ve karadan artırdı.

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle de havadan kontrol sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerini artırdı. İstanbul-Bursa-İzmir otobanı üzerinde yoğunluk yaşanan noktalar tespit edilip, ekipler yönlendirildi. Havadan yapılan denetimlerle tespit edilen ihlaller, karadaki ekiplere bildirildi. Jandarma tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 19-22 Mart tarihleri arasında trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla 4 bin 855 kilometrelik yol ağında günlük 71 trafik timi ve 188 personel ile denetim ve kontroller yapılacağı, bayram süresince sayının artarak toplam 286 trafik timi ve 752 personel ile vatandaşların huzurlu seyahat etmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 18:12:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.