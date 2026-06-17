Bursa\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fırat Berke Alkan (22) ve Yusuf Demirtaş (22), sosyal medyadan ve telefondan tartıştıkları Görkem Ö. ile Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde konuyu konuşmak üzere bir araya geldi.

Grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Görkem Ö. ile arkadaşları, Alkan ve Demirtaş'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fırat Berke Alkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Gökmen Ö, A.B.T. ve A.A. polis ekiplerince Nilüfer ilçesinde yakalandı.

Polis ekiplerinin Görkem Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.