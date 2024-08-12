Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili şüpheliler A.B, İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün su tesisatı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırmıştı. Bıçaklı kavgada Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O. ve Samet O. yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kavgada ağır yaralanan Fesih B, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.