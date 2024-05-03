Bursa'da Bıçaklı Rehine Krizi Sonlandı - Son Dakika
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Bursa'da Bıçaklı Rehine Krizi Sonlandı

Bursa\'da Bıçaklı Rehine Krizi Sonlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda yaşanan tartışma sonucunda Uğurcan K., annesi, babası ve 2 kız kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Uğurcan K., bir saat süren çabalardan sonra teslim oldu.

03.05.2024 07:33
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesi, babası ve 2 kardeşini bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.

Güneştepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden Uğurcan K. ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Uğurcan K, mutfaktan aldığı bıçakla annesi, babası ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı.

Durumu öğrenen yakınları olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis, zaman zaman balkona çıkan Uğurcan K'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Aile bireyleri, itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden dışarı çıkarılırken, Uğurcan K. ise polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu.

Uğurcan K. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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