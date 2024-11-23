Bursa\'da Bir Günde Yağış Rekoru

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Bursa aylık ortalama yağışın yarısını bir günde aldı

BURSA - Bursa genelinde dün kuvvetli lodosun ardından düşen yağış, kasım ayı ortalamasının neredeyse yarısı kadar gerçekleşti. Yağışlar hafta sonunda da etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bursa'nın kasım ayı uzun yıllar yağış ortalaması kayıtlarda metrekareye 77,8 kilogram olarak yer alıyor.

Eylül ve ekim ayını yağışsız geçirdiği için barajlarındaki su seviyeleri kritik noktalara gerileyen Bursa'da dün kasım ayı yağış ortalamasının neredeyse yarısı kadar yağmur yağdı.

Bursa'nın merkez ilçelerindenNilüfer'e metrekareye 41,8 kilogram yağış olurken, Osmangazi'ye 35,7 ve Yıldırım'a 34,1 kilogram yağış düştü.

Kentin en fazla yağış alan yeri metrekareye 45,7 kilogramla Uludağ Teleferik bölgesi oldu. Bağlı ilçelerinde en fazla yağışı 41,1 kilogram ile Mustafakemalpaşa alırken, en az yağış 15,3 kilogramla Harmancık'ta geçekleşti. Dünkü yağışla hem toprak tarımsal üretim açısından ihtiyacı olan suya kavuştu hem de barajlardaki su miktarları yükseldi.