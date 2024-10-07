Bursa'da BURSKOOP Eğitim Desteği İçin Başvurular Başlıyor

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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve üniversite öğrencilerine sağladığı 'BURSKOOP Eğitim Desteği' için başvurular, 7-14 Ekim arasında www.burskoop.com' internet sitesinden online olarak yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde üniversite öğrencileri ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri için vereceği BURSKOOP Eğitim Desteği'ne başvurular başlıyor. Başvurular, 7-14 Ekim arasında 'www.burskoop.com' internet sitesinden online olarak yapılacak. Başvuru sürecinde istenecek belgelere, başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgilere öğrenciler yine BURSKOOP'un internet sitesinden ulaşabilecek.

Başvurular, belirlenen kriterlere göre incelenecek ve kriterleri sağlayan öğrencilere destek sağlanacak. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını incelemeler tamamlandıktan sonra kişisel BURSKOOP hesaplarından görebilecek.

Sosyal belediyecilik ilkesi ile kenti sağlıklı bir geleceğe taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere destek olduklarını belirtti. Yeni eğitim ve öğretim yılında üniversite öğrencilerine ve mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine eğitim desteği vereceklerini kaydeden Başkan Bozbey, belirlenen kriterlere uyan tüm öğrencilere desteğin verileceğini söyledi. BURSKOOP'un internet sitesinden belirlenen tarihler arasında başvuruların yapılmasını Bozbey, sonuçların kısa sürede açıklanarak öğrencilere bildirileceğini dile getirdi.