Bursa'da Camilerin Güvenlik Hizmeti Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Camilerin Güvenlik Hizmeti Sona Erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini 1 Şubat 2025'te sonlandıracak.

12.11.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden Bursa Müftülüğüne eylül ayında gönderilen yazıda, Aralık 2010'da iki kurum arasında imzalanan ve her yıl yenilenen protokol kapsamında Ulu Cami'nin de aralarında olduğu tarihi ibadethanelere sağlanan özel güvenlik hizmetinin, tasarruf tedbirleri, bazı çalışanların işten ayrılması ve emekli olması nedeniyle 1 Şubat 2025'te sonlandırılacağı bildirildi.

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Sekreteri Hilmi Şanlı, yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün Ulu Cami ve Yeşil Cami ile 1. Murad Hüdavendigar, Yıldırım ve Emir Sultan camilerinde kendisinin sendikanın Bursa Şube Başkanlığını yürüttüğü dönemde hayata geçirildiğini söyledi.

Uygulamanın yaşanabilecek terör, hırsızlık, kapkaç gibi olaylara karşı kendilerinin teklifiyle başlatıldığını belirten Şanlı, Ulu Cami'nin girişine yakın bir alanda 27 Nisan 2016'da yaşanan canlı bomba saldırısını hatırlattı.

Tarihi yapılar ve çevrelerinde güvenlik önlemi alınmasının öneminin bu olayda bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Şanlı, "Camilerimiz kültürel varlıklarımızdır, ecdadımızın yurdumuza vurduğu mühürlerdir. Bu mühürleri korumak, tarihi korumak, bunları geliştirmek, insanımızın hizmetine açmak tabii ki bütün vatandaşlarımızın görevidir, Büyükşehir Belediye Başkanlığının da görevidir." dedi.

Ulu Cami'nin her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Şanlı, şöyle konuştu:

"Her gün istisnasız en az 25-30 bin kişinin girip çıktığı yerlerde güvenlik görevlisinin olmaması tabii ki bizleri üzer. Güvenlikten tasarruf olmaz. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyemizin güvenlik görevlilerini selatin camilerinden çekmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Güvenlik önemlidir, özellikle Bursa Ulu Cami gibi Yeşil Cami, Emir Sultan ve 1. Murad Hüdavendigar camileri yerli ve yabancı turistlerimize hizmet vermekte. Dolayısıyla güvenlik görevlileri çekildiği takdirde güvenlik zafiyetinden dolayı büyük kargaşalar yaşanacaktır. Oradaki güvenlik sıkıntılarının hepimizin sıkıntısı olması lazım. Büyükşehir Belediyesi tasarrufları başka bir yerden yapabilir. Bursa'nın tarihi eserlerini koruma, insanların güvenli şekilde camilere girip çıkması noktasında caydırıcılık görevi gören güvenlik görevlilerini çekmesi sadece Bursa halkını değil tüm Türkiye'yi üzer. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyesine bu süreçte mevcut güvenlik görevlilerini daha da disipline ederek kargaşaya meydan vermeyecek şekilde gece ve gündüz koruma hizmeti vermeleri hususunda çağrıda bulunuyorum."

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Camilerin Güvenlik Hizmeti Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Camilerin Güvenlik Hizmeti Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.