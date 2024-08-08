Bursa'da çiftçiler tarım ve hayvancılık sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı - Son Dakika
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Bursa'da çiftçiler tarım ve hayvancılık sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı

Bursa\'da çiftçiler tarım ve hayvancılık sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı

Bursa'da çiftçiler, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde verilen fiyatların yetersiz olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı. Çiftçiler, traktörleriyle Bursa-Balıkesir yolunu kapattı.

08.08.2024 13:03
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BURSA'da çiftçiler, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptı. Bursa- Balıkesir yolu Karacabey mevkisinde traktörleriyle toplanan çiftçiler, kara yolunu kapattı.

Bursa'da çiftçiler, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde verilen fiyatların yetersiz olduğunu belirtip, ürünleri tarlada kaldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ziraat odalarının çağrısıyla, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen çiftçiler, saat 10.00 itibarıyla traktörleriyle Karacabey TİGEM önünde toplanmaya başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve eski CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın da destek verdiği eylemde çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunu kapattı. Eylem yapılan yere gelen Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas da çiftçi ve üreticilerin sorunlarını ilgili makamlara ileteceklerini söyleyip, kendilerinden eylemlerine son vermelerini istedi. Kapatılan kara yolunda sürücüler uzun süre otomobillerinde beklerken, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Mustafakemalpaşa, Balıkesir, Karacabey, Bursa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çiftçiler tarım ve hayvancılık sorunlarına dikkat çekmek için eylem yaptı - Son Dakika

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