Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan yangın, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçradı. Yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında kampüste bulunan öğrenci yurtları tahliye edildi ve hayvanların da tahliyesi sağlandı. Yangının ana eğitim binalarına zarar vermediği belirtildi.

30.06.2024 23:15
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Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekipler, havadan 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopter, karadan ise onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla alevlere müdahalede bulundu.

Kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler tahliye edildi. Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler sabah yurtlarına geri dönecek

Söndürme çalışmasına katılan kurum ve kuruluşların koordinesini sağlayan Vali Demirtaş, AA muhabirine, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili tedbir aldıklarını ve yurtlardaki öğrencileri şehir merkezindeki diğer yurtlara yerleştirdiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde öğrencilerin yurtlarına geri döneceğini belirten Demirtaş, " Tarım ve Orman Bakanı'mızı ve İçişleri Bakanı'mızı zaman zaman arayıp özellikle yangının safahatı ile ilgili sürekli bilgi arz ettim. Şu an ciddi bir sıkıntımız yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem karadan hem de havadan gece görüşlü helikopterimiz çalışmasına devam ediyor." diye konuştu.

Soğutma çalışmasının karadan da sürdürüldüğünü dile getiren Demirtaş, rüzgarın kesildiği bölgede sabaha kadar herhangi bir sorunun kalmayacağını düşündüklerini aktardı.

Veteriner Fakültesinde bulunan 150 küçükbaş ve 150 büyükbaşı güvenli alanlara aldıklarını kaydeden Demirtaş, can kaybı veya telef olma durumunun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

"Ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu"

Rektör Prof. Dr. Yılmaz da ana eğitim binalarında herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı ve çiftlik müdürünün gayretleriyle hayvanları yangın alanından kurtardıklarını bildiren Yılmaz, "Çiftlik binamızın bir kısmında bir zarar söz konusu oldu. Ziraat Fakültesinin yangının kampüsümüze girdiği alanda yer alan bir küçük eğitim binası vardı, daha çok stajyerlerin kullandığı, orada kısmi bir zararımız var ama ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu." diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedeniyle alakalı başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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