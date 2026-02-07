Bursa'da Çocuklar Afet Bilinci ile Yetişiyor - Son Dakika
Bursa'da Çocuklar Afet Bilinci ile Yetişiyor

07.02.2026 10:58  Güncelleme: 13:45
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda afet bilincini artırmak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Başkan Mustafa Bozbey, çocuklara boyama kitapları hediye ederek afetler hakkında bilgi verdi ve hastalıkların önemi üzerine vurgu yaptı.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirme çalışmalarının yanı sıra özellikle çocuklarda afet bilincini artırmayı amaçlayan farkındalık etkinliklerini sürdürüyor.

Kentsel dönüşümden afet konteynerlerine, lojistik aktarma merkezlerinden gönüllü eğitimlerine kadar kenti afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda afet bilincinin artırılmasına yönelik de adımlar atıyor. Bu kapsamda Alacahırka ve Üçevler Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklara afet bilincini artırmaya yönelik hazırlanan boyama kitapları hediye eden Bozbey, öğrencilerle birlikte boyama yaptı. Öğrencilere süt ve meyve de ikram eden Başkan Bozbey, afetler hakkında bilgiler verdi.

"Ailelerimizin mutlaka afet bilincine sahip olması gerekiyor"

Başkan Mustafa Bozbey, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında çocuk etkinlik merkezlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Boyama ve oyun etkinlikleriyle afet bilinci geliştirmek istediklerini belirten Bozbey, "Çocuklarımıza erken yaşta eğitim vererek ileride karşılaşacakları olası afetlerde nasıl davranacaklarını öğrenmiş olacaklar. BAM ekiplerimizin bu tür eğitim vermelerini önemsiyoruz. Ailelerimizin de mutlaka afet bilincine sahip olması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun tüm kesimlerine yönelik afet eğitimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

