Bursa'da Dev Ekranda Maç Heyecanı

Bursa'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final mücadelesinde Kosova ile yaptığı karşılaşma için dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar maç heyecanını buradaki dev ekran karşısında yaşadı.
Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destekte bulundu.
