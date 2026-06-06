Bursa'da Dolu ve Sağanak Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Bursa'da Dolu ve Sağanak Tarımı Vurdu

06.06.2026 18:21
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolu ve sağanak, 5 bin dönüm tarım arazisinde hasara yol açtı.

1) BURSA'DA DOLU VE SAĞANAK, TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı; tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye, ayçiçeği ve çeşitli tarım ürünleri su altında kaldı. Zarar gören tarım arazileri, dronla görüntülendi.

Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından özellikle Cihadiye Mahallesi başta olmak üzere Barcın, Yolören, Söylemiş ve çevredeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi. Cihadiye Mahallesi kırsalında yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanın etkilendiği, bu alanın yaklaşık 3 bin dönümünün su altında kaldığı belirtildi. Bölgede tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye ve ayçiçeği başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğü ifade edildi.

'YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Mesut Durak, yaşananların maddi ve manevi boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 bin dönüm arazinin bulunduğu bölgede, 3 bin dönüme yakın alan tamamen sular altında kaldı. Bezelye, fasulye, biber, mısır ve ayçiçeği ekili alanlarımız büyük zarar gördü. Yağışın ardından tarlalarda ciddi kayıplar oluştu. Şu an çiftçi olarak elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle kredi ve borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz. Bu destekler sağlanırsa en azından biraz nefes alabiliriz" dedi.

'HAYVANLAR DA OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Tarım arazisini su basan bir diğer çiftçi Mücahit Sevim ise "Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 17 dönümlük arazinin yarısından fazlası sular altında kaldı. Komşularımızın çiftliklerindeki hayvanlar da olumsuz etkilendi. Devlet yetkililerimizin bölgede inceleme yaparak çiftçilerimize bir an önce destek sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu. Bölgedeki üreticiler, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtirken; zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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