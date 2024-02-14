Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa\'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Yenice Mahallesi'nde bekçiler, şüphelendikleri bir grubu durdurmak istedi. Kaçan şüpheliler, bir eve girdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aynı evde yaşayan 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresine gönderildi.

14.02.2024 06:25  Güncelleme: 06:28
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Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yenice Mahallesi'nde bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir grubu durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçan şüpheliler, bir eve girdi.

Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aynı evde yaşayan 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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