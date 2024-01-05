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Bursa'da Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde özel bir havacılık şirketine ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumu iyi.

05.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:54
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BURSA'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. İlk bilgilere göre uçağın pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hava parkından kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bursa\'da Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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