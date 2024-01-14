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Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada, Fuat Ç. isimli bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, Fuat Ç.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Fuat Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa\'da eğlence mekanında silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
14.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:29
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BURSA'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan Fuat Ç. yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Fuat Ç. ile eğlence mekanında bulunan bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, yanında bulunan tabanca ile Fuat Ç.'ye ateş açtı. Bacağından vurulan Fuat Ç. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan Fuat Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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