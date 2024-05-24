Bursa'da emekliler atlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da emekliler atlarla buluştu

Bursa\'da emekliler atlarla buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı' kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen 'Emeklilerimiz Atlar ve Doğa ile Buluşuyor' etkinliğine, Nilüfer ilçesindeki huzurevlerinde konaklayan bir grup emekli katıldı. Emeklilere huzurlu ve farklı bir ortam sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, emekliler ata binerek atların bakımını ve tımarını yapma fırsatı buldu. Etkinliği düzenleyen kurum yetkilileri, emeklileri doğa ve atlarla buluşturmayı sürdürmek istediklerini belirtti. Etkinliğe katılan emekliler ise çocukluklarını hatırlayarak duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

24.05.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "2024 Emekliler Yılı" dolayısıyla hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı" kapsamında Bursa'da emekliler atlarla buluşturuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'ndeki çiftlikte, BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Emeklilerimiz Atlar ve Doğa ile Buluşuyor" etkinliğine, Nilüfer ilçesindeki huzurevlerinde konaklayan bir grup emekli katıldı.

Emeklilere huzurlu ve farklı bir ortam oluşturulması amacıyla yapılan etkinlikte ata binen misafirler, atların bakımını ve tımarını yaptı, onlarla ilgilendi.

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, yaptığı açıklamada, bu etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliği gelenekselleştirmeyi düşündüklerini belirten Goncagül, emeklileri doğa ve atlarla buluşturmaya devam etmek istediklerini bildirdi.

Ata binen 77 yaşındaki Fatma Saraçoğlu, çocukluğunun atların, hayvanların içinde geçtiğini anlattı.

Adeta çocukluğuna döndüğünü kaydeden Saraçoğlu, "Çocukluk günlerimi yaşadım. O günleri hiç unutamıyorum, çok özlüyorum. İkinci defa burada yaşamış oldum." dedi.

Atları tımarlayan 82 yaşındaki Emir Aksoy, öğrendiği andan itibaren heyecanla etkinliğe katılmayı beklediğini vurguladı.

Aksoy, "Hemen 'Ben giderim.' dedim. 'Düşüyorsun, zor yürüyorsun. Gitmek de istiyorsun. Nasıl olacak?' dediler. 'Düşsem de gideceğim.' dedim. Atları çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Çocukluğunda yaz tatillerinin haralarda geçtiğini, kızları küçükken onları at üstünde fotoğraf çektirdiğini bildiren Aksoy, "O günleri, o yaşımı yaşadım. Geldim, çok memnun oldum. Çok güzel karşıladınız. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çocukluk, Türkiye, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da emekliler atlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:16 Türkiye’de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı Türkiye'de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da emekliler atlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement