Bursa\'da emekliler atlarla buluştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "2024 Emekliler Yılı" dolayısıyla hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı" kapsamında Bursa'da emekliler atlarla buluşturuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'ndeki çiftlikte, BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Emeklilerimiz Atlar ve Doğa ile Buluşuyor" etkinliğine, Nilüfer ilçesindeki huzurevlerinde konaklayan bir grup emekli katıldı.

Emeklilere huzurlu ve farklı bir ortam oluşturulması amacıyla yapılan etkinlikte ata binen misafirler, atların bakımını ve tımarını yaptı, onlarla ilgilendi.

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, yaptığı açıklamada, bu etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliği gelenekselleştirmeyi düşündüklerini belirten Goncagül, emeklileri doğa ve atlarla buluşturmaya devam etmek istediklerini bildirdi.

Ata binen 77 yaşındaki Fatma Saraçoğlu, çocukluğunun atların, hayvanların içinde geçtiğini anlattı.

Adeta çocukluğuna döndüğünü kaydeden Saraçoğlu, "Çocukluk günlerimi yaşadım. O günleri hiç unutamıyorum, çok özlüyorum. İkinci defa burada yaşamış oldum." dedi.

Atları tımarlayan 82 yaşındaki Emir Aksoy, öğrendiği andan itibaren heyecanla etkinliğe katılmayı beklediğini vurguladı.

Aksoy, "Hemen 'Ben giderim.' dedim. 'Düşüyorsun, zor yürüyorsun. Gitmek de istiyorsun. Nasıl olacak?' dediler. 'Düşsem de gideceğim.' dedim. Atları çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Çocukluğunda yaz tatillerinin haralarda geçtiğini, kızları küçükken onları at üstünde fotoğraf çektirdiğini bildiren Aksoy, "O günleri, o yaşımı yaşadım. Geldim, çok memnun oldum. Çok güzel karşıladınız. Çok mutluyuz." diye konuştu.