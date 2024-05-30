Bursa'da engelli çocuğunu öldüren anne hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da engelli çocuğunu öldüren anne hastanede hayatını kaybetti

Bursa\'da engelli çocuğunu öldüren anne hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

30.05.2024 02:05
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden Ümran Ö. (53), engelli olduğu öğrenilen oğlu Yusuf Hakan Ö'yü (31) banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yusuf Hakan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ümran Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da engelli çocuğunu öldüren anne hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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