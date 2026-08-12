Bursa\'da Eşini ve Eniştesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Vakıf Mahallesi'nde dün eşi Canan M'yi (27) ve eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) tabancayla öldüren İsmail M'nin (36) Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde yaşayan İsmail M, 9. Turan Sokak'ta eniştesi Yavuz Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra kendi evine gitmiş, burada da eşi Canan M'yi aynı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

İsmail M, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.