Bursa'da eski eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da eski eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşini bıçaklayıp öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşini bıçaklayıp öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğan Şendilek, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, pişman olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır kulağımda sesler duyuyorum. Bunun için ilaç da kullanıyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet??????? hapis cezasına çarptırdı. Heyet, suç işleme hususundaki eğilimleri nedeniyle sanığın cezasına indirim uygulamadı.

Katılanlar vekili Nazlı Ceren Şendoğan, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip ettiklerini belirterek, "Bu davada verilen karar, adaletin yerini bulduğunu bir kez daha gösterdi. Suçluların cezasız kaldığı yönündeki söylemler, failleri cesaretlendirirken mağdurları da susmaya itiyor. Bu algıyı beslemek yerine adalete güvenmeli, hak aramaktan ve mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz." dedi.

Şehit Jandarma Astsubay Hasan Akdeniz Parkı'nda geçen yıl ağustos ayında Sevgi Yandık ile eski eşi Doğan Şendilek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Şendilek eski eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Yandık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
YıldırımGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada yeni gelişme Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Neymar’dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif Üzerinde bakın ne yazıyor Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:49
Burak Özçivit’in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 14:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da eski eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android