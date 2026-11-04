Bursa'da eski eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşini bıçaklayıp öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğan Şendilek, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, pişman olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır kulağımda sesler duyuyorum. Bunun için ilaç da kullanıyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet??????? hapis cezasına çarptırdı. Heyet, suç işleme hususundaki eğilimleri nedeniyle sanığın cezasına indirim uygulamadı.

Katılanlar vekili Nazlı Ceren Şendoğan, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip ettiklerini belirterek, "Bu davada verilen karar, adaletin yerini bulduğunu bir kez daha gösterdi. Suçluların cezasız kaldığı yönündeki söylemler, failleri cesaretlendirirken mağdurları da susmaya itiyor. Bu algıyı beslemek yerine adalete güvenmeli, hak aramaktan ve mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz." dedi.

Şehit Jandarma Astsubay Hasan Akdeniz Parkı'nda geçen yıl ağustos ayında Sevgi Yandık ile eski eşi Doğan Şendilek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Şendilek eski eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Yandık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.