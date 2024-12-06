Bursa'nın Keles ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Kırsal Sorgun Mahallesi'nde iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Ev Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?