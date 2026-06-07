Bursa\'da Feci Kaza: 6 Yaralı

BURSA'nın Kestel ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Halil S. yönetimindeki 42 BBB 443 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerlediği sırada sola dönüş yapmak istediği öne sürülen Şevket K. idaresindeki 16 BEN 186 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil S.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Adnan S. ve Kamil S., Fatma K. ve Arzu K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 2'si Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.