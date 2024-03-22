Bursa\'da firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.A.A'yı (33) yakalamak için harekete geçti.
Ekiplerin fiziki takibin ardından yakalanan M.A.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı stokunun neredeyse yarısını yenilemek gerektiğini belirtti. Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve bu konuda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin inşaat sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayarak, TOKİ'nin önemine değindi ve sektöre gereken desteğin verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Burdur'da yapılan şok denetimde, Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.
A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynayacağı maç öncesi Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu heyetine iftar daveti verdi. Davete, iki federasyonun başkanları ve yöneticileri katıldı. Resmi yemek organizasyonu ve iftar daveti, hediye takdimleriyle sona erdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı.
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