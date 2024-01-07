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Bursa'da Fırtına: Dış Cephe Kaplamaları Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Son Dakika
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Bursa'da Fırtına: Dış Cephe Kaplamaları Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamalarını uçurdu ve köklerinden koparak devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bir binanın cam balkonları rüzgarın etkisiyle kırıldı ve Görükle Mahallesi Göçmen Konutları'nda kurulan pazar yerinde zor anlar yaşandı.

Bursa\'da Fırtına: Dış Cephe Kaplamaları Uçtu, Ağaçlar Devrildi
07.01.2024 - 12:54,
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DIŞ CEPHE KAPLAMALARI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi. Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bir binanın cam balkonları rüzgarın kuvvetiyle kırılırken, Görükle Mahallesi Göçmen Konutları'nda kurulan pazar yerinde de hem vatandaşlar hem de esnaf zor anlar yaşadı.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: DHA
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