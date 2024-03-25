Bursa'da etkili olan fırtına parti stantlarını yerle bir etti
BURSA - Bursa'da dün geceden beri etkili olan fırtına, şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan parti stantlarını yerle bir etti.
Bursa'da dün gece saatlerinde başlayan rüzgar, yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde de devam eden rüzgarın şiddeti saatte 63 kilometreye kadar çıktı. Saat 12.00 ile 15.00 arasında rüzgarın hızının saatte 75 kilometre olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte gün boyunca sağanak yağmur tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 21, en düşük 8 derece olacak. Yarın rüzgar şiddetini azaltacak ve Bursa parçalı bulutlu bir gün geçirecek.
Ayrıca, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışma yapan bazı siyasi parti stantlarının rüzgara dayanamayarak yerle bir oldu.
Yetkililer kuvvetli rüzgara ve yağmura karşı vatandaşların tedbirli olması için uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da fırtına parti stantlarını yerle bir etti - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?