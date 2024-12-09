Bursa'da Freni Boşalan Kamyon Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Freni Boşalan Kamyon Kazaya Sebep Oldu

Bursa\'da Freni Boşalan Kamyon Kazaya Sebep Oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu işçi servisine ve şehir içi yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şoför kamyonda sıkıştı, sağlık durumu kritik.

09.12.2024 20:08  Güncelleme: 20:09
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı. Sürüklenen kamyon, daha sonra bir evin duvarına çarparak devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesinde meydana geldi. Ömer Demir (26) yönetimindeki 16 VL 567 plakalı Orhangazi Belediyesi'ne ait kamyonun, Fındıklı Yolu üzerinden rampa aşağı gittiği sırada, iddiaya göre freni boşaldı. Kamyon önce önünde seyir halinde bulunan Tacettin Tunçbilek'in (55) kullandığı 16 S 7541 plakalı işçi servisine, ardından karşı yönden gelmekte olan Mustafa Cihan (35) yönetimindeki 16 M 8522 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüse çarptı. Kamyon, Hamzalı Yolu Caddesi'nde kaldırımda park halinde bulunan otomobile, daha sonra da bir evin duvarına çarparak devrildi. Şoför Ömer Demir kamyonda sıkışırken, kazaya karışan minibüste bulunan bir yolcu da kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Freni Boşalan Kamyon Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

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