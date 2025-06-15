Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11'i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında "masör" adı altında çalıştırılan kadınların, yüksek para vaadiyle fuhşa teşvik edildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, Mardin ve Antalya'daki 10 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11'i kadın 15 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda cinsel içerikli ürün, 5 dizüstü bilgisayar, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı düşünülen 38 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 34 mağdur kadın da kurtarıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.