Bursa'da "Gazze'de Öğrenci Olmak" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da "Gazze'de Öğrenci Olmak" paneli düzenlendi

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Bursa\'da "Gazze\'de Öğrenci Olmak" paneli düzenlendi
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Filistin'deki eğitim ve öğretimin geldiği nokta, öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve eğitim sisteminde yaşanan zorluklar, Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) düzenlenen "Gazze'de Öğrenci Olmak" başlıklı panelde ele alındı.

Filistin'deki eğitim ve öğretimin geldiği nokta, öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve eğitim sisteminde yaşanan zorluklar, Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) düzenlenen " Gazze'de Öğrenci Olmak" başlıklı panelde ele alındı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı karar çerçevesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle sürdürülen "Bilim Kafe" etkinliklerinin bu yıl "Gazze İçin Bilim Kafe" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

Gazze'de araştırmalarına devam eden akademisyenlerden, eğitim öğretim sürecini sürdürmeye çalışan öğrencilere kadar her birinin çektiği zorlukları duyurmak ve onların sesi olmak için bir araya gelindiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Malum 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım devam ediyor. Resmi sayılarla 70 binden fazla insanın öldüğü, 170 binden fazla insanın yaralandığı bilinse de gerçek rakamlar bunun katbekat üstünde. Enkazın altında ne kadar şehit var henüz bilinmiyor. Dolayısıyla bu toplantıda konuşulacaklar oradaki araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ya da kendi topraklarından uzakta olan tüm akademisyen ve öğrencilerin seslerinin duyurulması anlamında çok anlamlı. Biz Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu etkinliği önemsiyoruz. Buraya gelen tüm dinleyicilerimizin güzel bir sunumla karşılaşacaklarını umut ediyoruz."

Çiftçi, Gazze'nin çektiği çilenin duyurulmasının önemli olduğunu dile getirerek, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır da Türkiye'nin ve Türklerin, yıllardır Filistin halkının yanında güçlü bir dayanışma ortaya koyduğunu vurguladı.

En büyük arzularının, silahların sustuğu, çocukların korkmadan uyuduğu, gençlerin okullarına güvenle gidebildiği kalıcı barış ortamının tesis edilmesi olduğunu dile getiren Çakır, "Bugün Gazze'deki gençler en temel haklarına ulaşmakta bile güçlük çekiyorlar. Tüm dünyada öğrenci olmak, bir sınıfa girebilmek, sınava hazırlanabilmek ve hayaller kurabilmek demektir. Gazze'de öğrenci olmak ise bütün bunları hayatta kalma mücadelesi içinde yapmaya çalışmak demektir." dedi.

Çakır, panelin, Gazze'de yaşananların daha iyi anlaşılmasına ve Filistin halkıyla dayanışmanın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ederek, Gazze'de hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, BUÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kumaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, BUÜ'de doktora eğitimini tamamlayan Dr. Lobna Jaber ve Dr. Mariam Menawi, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mohammed Ellulu ile El-Ezher Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Gazze Şifa Hastanesi'nde hekim olarak görev yapan Dr. Mohamed Kuhail de çevrim içi konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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