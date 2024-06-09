Bursa'da geç kalan öğrencileri yine motosikletli polisler yetiştirdi - Son Dakika
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Bursa'da geç kalan öğrencileri yine motosikletli polisler yetiştirdi

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna katılan öğrencilerin velileri dışarıda, öğrenciler ise içeride ter döktü. Sınava geç kalan bir öğrenci ise motosikletli trafik polisi sayesinde sınava yetişti.

09.06.2024 12:10
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Bursa'da geç kalan öğrencileri yine motosikletli polisler yetiştirdi

Çocuklar içeride, veliler dışarıda ter döktü

BURSA - Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna katılan öğrencilerin velileri dışarıda, öğrenciler ise gelecekleri için içeride ter döktü. Ayrıca, sınava geç kalan bir öğrenciyi ise motosikletli trafik polisi sınava yetiştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 10.15'te başladı. Görevliler tarafından saat 10.00 itibariyle okul bahçelerini boşaltması istenen veliler, parklara akın etti. Çocuklarının sınavdan çıkışını parklarda bulunan ağaç altlarında beklemeyi tercih eden veliler zamanlarını dua ederek geçirdi. Öte yandan, otomobili bozulduğu için sınava geç kalma riski olan bir öğrenciyi ise motosikletli trafik polisi alarak sınava yetiştirdi.

Saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testinde ise adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. Sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre tanınacak.

Kaynak: İHA

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