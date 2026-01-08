Bursa-Mudanya Trafiğine Kalıcı Çözüm - Son Dakika
Bursa-Mudanya Trafiğine Kalıcı Çözüm

08.01.2026 12:34
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Çayı üzerinde inşa edilen Geçit Köprüsü ile bölgedeki ulaşım sorununa kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyor. 5 şeritli köprü çalışmaları ile trafik akışının kesintisiz hale gelmesi planlanıyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit'i kapsayan bölgedeki köprü inşaatını tüm hızıyla sürdürüyor. Projeyle bölgedeki ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Bursa'nın ulaşım sorununu bilimsel veriler ışığında çözmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Yolu üzerindeki dar boğazı ortadan kaldıracak Geçit Köprüsü Projesi'ne devam ediyor.

Hedef, ulaşımda kalıcı çözümler

Nilüfer Çayı üzerinde 42 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yapılması planlanan Geçit Köprüsü'nde, şu ana kadar 58 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Çalışmaların beş gece sürmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun mesai harcayarak işlemleri eksiksiz yürütüyor. 00.00–06.00 saatleri arasında Mudanya–şehir merkezi istikameti trafiğe kapatılırken; köprünün en önemli aşamalarından 20 adet öngerme kirişinin montajı ekipler tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilerek ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesi sağlanıyor.

Trafik rahatlayacak

Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kilit noktalarında bulunan ve Bademli ile Geçit'i kapsayan bölgede uzun süredir yaşanan trafik sorununun, köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarıyla rahatlaması hedefleniyor. Beş şeritli olarak inşa edilen köprü, yol düzenlemeleriyle birlikte mevcut ağlara entegre edilecek. Mudanya'ya devam eden araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturularak trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Böylece bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde hafifleyecek. Şeritlerden biri ise bisiklet yolu olarak tasarlanacak.

Kaynak: ANKA

