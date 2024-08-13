Bursa'da Genç Kız İntihar Etti - Son Dakika
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Bursa'da Genç Kız İntihar Etti

Bursa\'da Genç Kız İntihar Etti

Bursa'da inşaat halindeki bir binanın 6. katına çıkan genç kız, kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.08.2024 19:49
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BURSA'da, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına, "Bu daire çok güzelmiş. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek çıkan Begüm İşmen (19), kendini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi. Genç kızın bıraktığı notta "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" ifadeleri yer aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 2'nci Meşe Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Binanın önüne gelen Begüm İşmen, iddiaya göne, burada bulunan görevliye "Bu daire çok hoşuma gitti. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek 7 katlı binanın 6'ncı katına çıktı. Katta bir süre gezen genç kız, "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" yazılı not bıraktıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Begüm ağır yaralanırken, görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerin yapılan Begüm, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Begüm İşmen'in cansız bedeni, otopsisi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Bursa, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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