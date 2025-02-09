Bursa'da Gençler İçin 'Genç Fikirler Buluşuyor' Projesi Başladı

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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin karar alma sürecine daha aktif katılmaları amacıyla "Genç Fikirler Buluşuyor" projesini başlattı. Burfaş B Kafe'de bir araya gelen gençler, yapılabilecek çalışmalar ve aktiviteler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, karar alma süreçlerinde gençleri de söz sahibi haline getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Fikirler Buluşuyor projesi ile gençler karar süreçlerine dahil ediliyor. Atatürk Stadyumu Kütüphanesi B Kafe'de bir araya gelen gençler, mevcut gençlik programları, yerel yönetimlerin sunduğu imkanlar ve gençlerin bunlar üzerindeki konumu üzerine verimli bir tartışma yaptı. Etkinliğe katılan gençlere kahve ve pasta ikram edildi.