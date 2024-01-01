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Bursa'da Gençler İstiklal Marşı Okuyarak Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
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Bursa'da Gençler İstiklal Marşı Okuyarak Yeni Yılı Kutladı

Bursa'da yeni yılın gelişini kutlamak için bir araya gelen bir grup genç, İstiklal Marşı okuyarak yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bir genç ise trafiği durdurarak saygı duruşunda bekledi. Kutlamalar sırasında gençler müziklerle dans edip yeni yılın gelişini doyasıya kutladı.

Bursa\'da Gençler İstiklal Marşı Okuyarak Yeni Yılı Kutladı
01.01.2024 - 01:49,
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BURSA'da kentin belirli noktalarında vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşılarken; kutlamalar için bir araya gelen bir grup İstiklal Marşı okudu. Gençlerden biri de trafiği durdurup saygı duruşuna geçti.

Bursa'da yeni yılın gelişini kentin belirli noktalarında toplanan vatandaşlar ıslık ve alkışlarla coşkuyla kutladı. 2024'ün gelişini kutlamak isteyen vatandaşlar, araçlarıyla yollara çıkarak korna çalıp, konvoy oluşturdu. Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni yılı kutlamak için bir araya gelen bir grup genç, İstiklal Marşı okuyarak yeni yılı kutladı. Çevredeki vatandaşlar gençlere eşlik ederek İstiklal Marşı okurken, aralarından bir genç yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bekledi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yol trafiğe açılırken, gençler, müziklerle dans edip yeni yılın gelişini doyasıya kutladı.

Kaynak: DHA
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