Bursa\'da Gıda Deposunda Yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Samanlı Mahallesi Sirkeci Sokak'taki gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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