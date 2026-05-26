Bursa'da Hafif Ticari Araç Kazası

26.05.2026 14:35
Yıldırım'da hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı, sürücü yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde A.E. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.E, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracın çarptığı 6 araçta hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari aracın park halindeki servis minibüsü ile hafif ticari araca çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi, park halindeki diğer araçlara çarparak durması yer alıyor.

Kaynak: AA

