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Bursa'da hasta çocuk için toplanan bağış kumbarası çalındı - Son Dakika
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Bursa'da hasta çocuk için toplanan bağış kumbarası çalındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir markette, tedavi masrafları için hasta çocuğa yardım amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. Market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı fark etti ve polise bildirdi. Soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da hasta çocuk için toplanan bağış kumbarası çalındı
17.01.2024 - 12:57,
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir marketten hasta çocuk için yardım toplanan bağış kumbarası çalındı.

Marketin çalışanları, Karacabey ilçesinde ailesiyle ikamet eden Göktuğ adlı 3 yaşındaki çocuğun tedavisine yardım amacıyla konulan bağış kutusunun çalındığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Müşteri gibi markete giren kişinin tezgaha yaklaşarak bağış kutusunu alıp uzaklaştığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da hasta çocuk için toplanan bağış kumbarası çalındı - Son Dakika
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