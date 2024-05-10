Bursa'da Hastane Malzemeleri Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Hastane Malzemeleri Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Bursa\'da Hastane Malzemeleri Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Bursa'da bir hastaneye ameliyatlar için alınan medikal malzemeleri kullanılmış gibi göstererek başkalarına sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda hastaneye ait olduğu tespit edilen 20 milyon lira değerinde tıbbi ürünler ele geçirdi.

10.05.2024 18:21
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Bursa'daki bir hastaneye ameliyatlar için alınan medikal malzemeleri kullanılmış gibi göstererek başkalarına sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hastaneye ameliyatlar için temin edilen bazı medikal malzemelerin, belgeler üzerinde kullanılmış gibi gösterilip bu ürünler satılarak kurumun zarara uğratıldığı bilgisine ulaştı.

Araştırmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen görevliler C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) gözaltına alındı.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda ise hastaneye ait olduğu tespit edilen 20 milyon lira değerinde tıbbi ürünler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B, A.H.A. ve C.I. "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Hastane Malzemeleri Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama - Son Dakika

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