Bursa\'da Havacılık Şöleni

Türk Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından "30 Ağustos Zafer Bayramı Bursa Havacılık Şöleni" düzenlendi.

Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen programın açılışında konuşan THK Bursa Şube Başkanı Hatice Nur Gündoğdu, Cumhuriyetin ilk yıllarında 30 Ağustos'un "Zafer ve Tayyare Bayramı" olarak kutlandığını söyledi.

Milli Mücadele'nin ardından kurulan genç Cumhuriyet'in, bağımsızlığın yalnızca karada kazanılan bir mücadele olmadığını, geleceğin gökyüzünde de şekilleneceğini bildirdiğini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Bursa'mız da Türk havacılık tarihine iki çok kıymetli isim kazandırmıştır. Bunlardan ilki dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. Bir diğeri ise kendi yaptığı tek kişilik planörle 18 saat 35 dakika havada kalarak büyük bir rekora imza atan Bursalı havacımız Emrullah Ali Yıldız'dır. Emrullah Ali Yıldız, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi Türk havacılığının gelişmesine öncülük eden sayılı isimlerden biri olmasına rağmen ne yazık ki günümüzde yeterince tanınmamaktadır. Bursa'nın yetiştirdiği bu değerli havacıları tanıtmak ve onların gökyüzüne uzanan mirasını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğundadır."

Gündoğdu, bugün bu mirasın izlerini çocukların ve gençlerin gözlerindeki heyecanda yeniden gördüklerini belirtti.

Bursa'nın havacılık kültürünü yeniden canlandırmak, şehri gökyüzünün heyecanıyla yeniden buluşturmak ve bu heyecanı gelecek nesillere aktarmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Gündoğdu, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 30 Ağustos Bursa Havacılık Şöleni'nin önümüzdeki yıllarda da devam ederek şehrimizin geleneksel etkinliklerinden biri haline gelmesini temenni ediyoruz." dedi.

Etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk ile AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da konuşma yaptı.

Program, uçuş gösterileri, havacılık atölyeleri, simülatör deneyimleri ve çeşitli etkinliklerle gün boyu sürecek.