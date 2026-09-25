Bursa\'da hayvanat bahçesindeki 3 aylık kaplan yavrusu BUÜ\'de ameliyatla iyileşti

Bursa'da hayvanat bahçesinde barınan ve bacağında kırık tespit edilen kaplan yavrusu, cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen kaplanın bacağında kırık tespit edildi.

Bunun üzerine BUÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Uygur Canatan, 3 aylık kaplanı ameliyata aldı. Gerçekleştirilen müdahaleyle kaplan yavrusu tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi işbirliğiyle yürütülen tedavi sürecinin başarıyla sonuçlandırıldığını belirterek, "Operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademisyenlere, veteriner hekimlere ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor, minik kaplanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz." ifadesini kullandı.