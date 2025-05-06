Bursa'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde, binlerce vatandaş baharın gelişini coşkuyla kutladı. Tüm farklılıkları yaşatarak kenti birlikte yönetmeye ve büyütmeye devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bizim en büyük dileğimiz, daha güçlü, daha mutlu, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa" dedi.

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü Hıdırellez, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından İznik ve Karacabey'de düzenlenen programlarda, vatandaşlar Hıdırellez'in coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünden başlayıp Kültürpark Kükürtlü kapısına kadar devam eden kortej yürüyüşü ile başladı. Park içerisine kurulan stantlarda atölye etkinliklerine katılan vatandaşlar, oyun alanları ve kostüm yarışmasında keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik alanını eşi Seden Bozbey ile ziyaret eden Bozbey, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Günün anısına fidan diken Bozbey, kağıda yazdığı dileğini dilek ağacına bağladı. Kostüm yarışmasının kazananlarına ödüllerini takdim eden Bozbey, Hıdırellez'in bu topraklarda yüzyıllardır kardeşçe yaşayanların ortak mirası olduğunu söyledi.

"Bu güzel coğrafyanın ortak değerlerini hep birlikte koruyacağız"

Hıdırellez'i yaşatmanın geleceğe umutla bakmak demek olduğunu belirten Bozbey, "Bu güzel coğrafyanın ortak değerlerini hep birlikte koruyacağız. Tüm farklılıklarımızı yaşatarak güzel kentimizi hep birlikte yönetmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah tuttuğunuz dilekler gerçekleşir. Bizim en büyük dileğimiz, daha güçlü, daha mutlu, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa. Şenliği düzenlediğimiz Kültürpark da Bursa'nın merkezidir. Burada bir çoğumuzun hikayesi var. Kültürpark'ı eski işlevine kavuşturmak için etkinliklerimizi burada yapmaya başladık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

Hıdırellez Şenliği, Aysun Taşçeşme ve Bahtiyar Özdemir konserinin ardından klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin sahne almasıyla devam etti. Şenlendirici, ünlü şarkıcıların sevilen şarkılarını kendi tarzıyla icra etti. Klarnet performansıyla Bursalılardan büyük alkış alan Şenlendirici, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Konserin sonunda Bozbey tarafından günün anısına Şenlendirici'ye plaket takdim edildi.

Bugün de devam edecek

Şenlik kapsamında 6 Mayıs Salı günü (bugün) Temenyeri Parkı'nda düzenlenecek programda Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları Betül Bilgin, Deniz Tan, Elif Aydoğdu, Hüseyin Yirmibeş ve Serkan Gençer; 7 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı'ndaki programda ise Aysun Taşçeşme ve Bahtiyar Özdemir sahne alarak şarkılarını Bursalılar için söyleyecek.