Bursa\'da Hırsızlık Yapan İki Kadına Ev Hapsi

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kredi kartıyla kapılarını açıp girdikleri 4 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Marziye İ. (27) ve Yonca U. (26), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde 4 ve 6 aylık bebekleri olduğu için ev hapsine çarptırıldı.

İnegöl'ün Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, kredi kartıyla kapılarını açtıkları 4 eve giren 2 kadın hırsız, yaklaşık 200 bin TL'lik ziynet eşyası ve 7 bin TL. çaldı. Hırsızlık yapılan evlerden parmak izi alıp güvenlik kamerası görüntülerini izleyen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Marziye İ. ve Yonca U. olduğunu belirledi. Çevrede önlem alan polisler hırsızlık şüphelisi 2 kadını yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde rahat hareketleriyle dikkat çeken şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çaldıkları ziynet eşyası ve paralar ele geçirildi. Eskişehir'den hırsızlık için geldikleri öğrenilen Marziye İ. ve Yonca U. sorgulamalarının ardından bugün adliyeye çıkartıldı. Savcılık tarafından 'Hırsızlık' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartılan kadın hırsızlar, 4 ve 6 aylık 2 bebekleri olduğu için ev hapsine çarptırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),