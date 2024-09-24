Bursa\'da Huzur Uygulamasında Zanlı Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen "huzur güven" uygulamasında, aranan bir zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polislerince Hacivat Mahallesi'nde "huzur güven" uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 63 araç ve 181 kişinin bilgileri sorgulandı.
Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 5 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
"Basit yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.
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