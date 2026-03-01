Bursa'da İki Hükümlü Yakalandı

Bursa'da 5 yıl ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan iki hükümlü yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.Y. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
