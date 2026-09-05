Bursa'da iki ilçedeki ormanda yangın çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bursa'nın Orhaneli ve Orhangazi ilçeleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle müdahale ediliyor.
BURSA'da orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Balıoğlu Mahallesi ve Orhangazi ilçesine bağlı Perçin Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 76 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
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