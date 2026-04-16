Bursa'da İnşaat Dolandırıcılığı Davası Başladı

16.04.2026 17:40
Bursa'da inşaat projeleri dolandırıcılığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da konut projeleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan inşaat firması yetkilisi ve çalışanı 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Metin A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Savunmasını yapan Hüsamettin A, kentte 27 sene kasaplıkla uğraştıktan sonra inşaat işine başladığını ve Bursa'da yaklaşık 15 bin daire yaptıklarını anlattı.

Sattıkları dairelerin paralarını arsaya yatırdıklarını dile getiren sanık Hüsamettin A, "Dışarı herhangi bir para çıkmamıştır. İddiaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle para kaçırmadım. Benim şu an zararları karşılayacak malım var. Müşterilerin zararlarını gidermeyi kabul ediyorum." diye konuştu.

Sanıklardan Ahmet A. da Carrefour'un mülkiyet devri için 2022 yılında sözleşme imzaladıklarını ve sürecin başladığını ancak gizlilik sözleşmesi nedeniyle bunu duyurmadıklarını söyledi.

Sonrasında konsorsiyum yapıldığını ve alışveriş merkezinin yıkıldığını ifade eden Ahmet A, "Biz bir kaos ortamının içine düştük. Tek taraflı beyanla bize işlem yapıldı. TMSF'nin adaletine güveniyorum." dedi.

Devam eden projelerde yaşananları anlatan Ahmet A, daireleri teslim edebilmek için konkordato aldıklarını, art niyetleri bulunmadığını ancak toplumda "mal kaçırıyormuş" ve "projeler devam etmeyecek" gibi bir algı oluştuğunu anlattı.

Bazı projelerin güncel değerlerinin 7-8 milyar lira olduğunu belirten Ahmet A, "Bu projeler devam ettiği taktirde kimse mağdur olmayacak ancak tutuklu olduğumuz için bilgi sahibi değiliz." şeklinde konuştu.

Projelerde mükerrer satışın olmadığının tespitinin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapıldığını da anımsatan Ahmet A, "Bizi aklayacak olan değerli mahkeme heyetidir." ifadelerini kullandı.

Ercan T. de müşterilerle satış ofisindeki kişilerin irtibata geçtiğini, müşterilerden elden alınan paraların ise onlar adına bankaya yatırıldığını söyledi. Ercan T, dairelerde mükerrer satışın olmadığını kaydetti.

Projelerin mimari çizimlerini yaptığını dile getiren Metin A. ise "Kesinlikle dolandırıcılık kastımız yoktur. Müşterilerimizin belki de 1000 tanesi bizim arkadaşımızdır. Bu koşulda intihar etmek daha akıllıca olur." diye konuştu.

Suçlamaları reddeden sanık, "Hiçbir projeden para almadım. Ben bu projelerin reklamını yaptım. Kimseyle pazarlık yapmadım, elden de para almadım." ifadelerini kullandı.

Avukatları ve müştekilerin bir kısmını da dinleyen mahkeme heyeti, diğer müştekilerin de dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüsamettin A, Ahmet A, Ercan T. ve Metin A. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. tutuklanmış, Metin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuştu. Ayrıca bu kişilere ait 2 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA

Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran’da görüştü İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü
Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ’’Türk olacak’’ heyecanı sardı Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı
Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır
İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı
Trabzon’daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
