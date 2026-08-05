Bursa'da İnşaat Mühendisi Elektrik Akımına Kapıldı
Bursa'da şantiyede elektrik akımına kapılan mühendis ağır yaralandı, durumu ciddiyetini koruyor.
BURSA'da, şantiyede elektrik akımına kapılan inşaat mühendisi Ömer A., ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Mihraplı Mahallesi Yeşil Caddesi'ndeki fabrika inşaatında meydana geldi. Şantiyede çalışan inşaat mühendisi Ömer A., elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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